بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. عرض مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد" في السينما

استعدت هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية، أمس الإثنين، بدء عرض المسرحية الشعرية الغنائية بعنوان "معلقاتنا امتداد أمجاد" في دور السينما السعودية، احتفاءا بها كأول عمل مسرحي شعري غنائي في المملكة، يحظى بدعم إنتاجي كبير من الهيئة، وسيتم عرض المسرحية على مدار 6 ستة أيام، بدءًا من اليوم 18 سبتمبر حتى 23 من الشهر ذاته، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وتستلهم هذه المسرحية التي عرضت في يوم التأسيس 2023 تاريخ وأمجاد المملكة العربية السعودية منذ التأسيس، وذلك عبر سرد أهم التحولات التاريخية ضمن قالب شعري غنائي تشمل مجاراة للمعلقات الشعرية الشهيرة بمشاركة مجموعة من الشعراء المعروفين، وهم: الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وجاسم الصحيح، وفهد عافت، وفواز اللعبون، وحاتم الزهراني، ومحمد جبر الحربي، وسلطان السبهان، وسلطان الضيط، ويحيى رياني، وتركي حمدان العنزي. كما أخرج المسرحية الفنان عامر الحمود، وشارك فيها أبرز نجوم الغناء والمسرح.

وكتب الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه على إنستغرام: "معلقاتنا امتداد أمجاد في دور السينما السعودية من 18 إلى 22 سبتمبر".

كما علقت الفنانة إلهام علي عبر حسابها على إنستجرام، عن سعادتها بالأمر، قائلة: "خبر ولا أجمل بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد في السينما ابتداء من 18 حتى 22 سبتمبر.. عمل ملحمي أصبح بين أيديكم الآن".

وشارك في مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد" نخبة من نجوم الغناء، منهم عايض، وأميمة طالب، وفؤاد عبدالواحد، وسهى المصري، وناصر نايف، وفهد العمري، إيمان الشميطي وزينة عماد، إضافة إلى الفنانين وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وإلهام علي، أيمن مطهر، وعلي الزهراني، وسارة بهكلي، وسعيد المانع، أحمد الرشيد، أفنان كلنتن وعبدالرحمن بدر.