"زراعة الإسكندرية" تطلق حملة توعية للمزارعين حول "جني القطن بطريقة صحيحة"

بدأت مديرية الزراعة في الإسكندرية، اليوم، حملة توعية المزارعين في المحافظة حول الطرق المثلى والصحيحة في عملية جني القطن من الأراضي الرزاعية، مما يحقق أعلي انتاجية للمحصول خاصة في ظل توجه الدولة ووزارة الزراعة في زيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الرقعة المزروعة في كافة محافظات مصر.

قال الدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه بناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتورعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة للنهوض محصول القطن، تم الإستمرار في توعية المزارعين حول الطرق المثلى لجنى القطن لتحقيق أعلى إنتاجية من المحصول المنزرع في الأراضي.

وأضاف " الششتاوي" في تصريحات صحفية له، أن مديرية الزراعة نفذت يوم حقل لمحصول القطن، وذلك داخل جمعية رحيم بزمام حي العامرية، بمشاركة عدد من المهندسين والقيادات من أجل توجيه وارشاد المزارعين ومساعدتهم، حول كيفية جني القطن والمحصول، وتعريفهم بأفضل الطرق لجنى القطن لتحقيق أعلى إنتاجية وكيفية التعامل مع محصول القطن بالطرق العلمية.

وأكد أنه تمت توعية المزارعين حول الطرق المثلى لجنى القطن للحصول على جودة للقطن وأعلى إنتاجية، وكذلك أهمية الرش فى هذه المرحلة من النمو لمكافحة ديدان اللوز وأهمية توازن الرى وعدم الإفراط فى الرى لتجنب عفن اللوز، كما تم التنبيه نحو عدم تداول القطن من محافظة لمحافظة وذلك اتباعاً للسياسة الصنفية للحفاظ على صفات كل صنف.

حضر يوم الحقل في العامرية كل من الدكتور عبد العظيم قطوش باحث بمعهد بحوث القطن بمحطة بحوث النوبارية والمهندسة منى عامر فوزى مدير إدارة القطن والألياف بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والمهندسة نورا صلاح سعد مسئول القطن بمديرية الزراعة والمهندس أيمن فتحى وكيل الإرشاد الزراعى بإدارة العامرية الزراعية.