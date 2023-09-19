الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر: المرحلة الحالية تشهد تركيزا على الحلول الرقمية للوصول لشرائح أوسع للعملاء

نسعى لتدشين خدمة « NeoBiz » خلال 2024 لخفض عدد الأيام اللازمة لفتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والوصول بها لـ 6 أيام فقط

محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت لـ 25٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك

أكد عمر البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق - مصر، أن البنك ينتهج استراتيجية ترتكز على أفضلية وأولوية الخدمات الرقمية ليستطيع عملاء البنك الاستفادة من تجربة مصرفية استثنائية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، كما نحرص على مواكبة التطورات المشهودة لتعزيز خدماتنا المصرفية عالية الجودة من خلال اعتماد قنوات الخدمة الرقمية التي تلبى احتياجات العملاء بدقة وسهوله وأمان.

وأوضح البهي، في حواره لـ"البوابة نيوز"، أننا نعمل في بنك المشرق – مصر وفق استراتيجية مبنية على عدة محاور رئيسية، تهدف إلى تحقيق تطلعات النمو المستدام للبنك والاستفادة من الفرص الناشئة في مصر من خلال التوظيف الكامل لقدرات وكوادر البنك، ذلك بالإضافة إلى تقديم باقة من الخدمات المتنوعة التي تناسب جميع شرائح العملاء ومختلف القطاعات، والتي تتضمن كل من، المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية والشركات الكبرى وغيرهم. والي نص الحوار....

ما حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك المشرق مصر؟

نجح بنك المشرق – مصر فى النمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدف البنك المركزي والوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 25٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

كما عمل البنك على تهيئة ودعم الكوادر المصرفية لديه ومنح دورة ائتمانية شاملة للعاملين لتأهيلهم ليس فقط في منح الائتمان، ولكن لتقديم الاستشارات اللازمة للعملاء وتحفيزهم على النهوض والنمو بمشروعاتهم لبناء مهارات مؤهلة لخدمة الأعمال والعملاء بشكل أفضل، مؤكدا حرصه على توفير حلول ائتمانية مختلفة لتتناسب مع الاحتياجات التمويلية للعملاء.

وأن "التيسيرات التي قمنا بها ساهمت فى نمو القطاع، حيث تم تيسير الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل لزيادة مرونة المنح وتقليص مدة الموافقات، مما عزز قدرة البنك على تحقيق مستهدفات البنك المركزي".

وأن المرحلة الحالية تشهد تركيزا على الحلول الرقمية للوصول لشرائح أوسع من العملاء والذي بدوره سيساهم في دعم جهود البنك في مجال الشمول المالي.

وأن “مجهودات المشرق لتأهيل الكوادر المصرفية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد عززت قدرتهم على تقديم الاستشارات اللازمة للعملاء بما ساهم في نمو مشروعاتهم. واهتمام البنك بالعاملين كان أحد أبرز العوامل التي أدت إلى نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ويحرص البنك في الفترة الحالية على الاستعانة بالحلول الرقمية لتطوير برامج تمويلية جديدة في مجال تمويل سلاسل الإمداد وغيرها من البرامج المتخصصة.

وإيمانا بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصري، المشرق - مصر يستهدف استمرارية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة أهداف البنك المركزي المصري.

حدثني عن أبرز أهداف البنك لتحقيق الشمول المالي؟ وهل لدى بنك المشرق خطة للتوسع في القطاع المصرفي بمصر؟

لدينا بالفعل استراتيجية للتوسع في القطاع المصرفي المصري الذي أثبت صلابته في مواجهة التحديات، وتهدف استراتيجيتنا التوسعية إلى تقديم الخدمات المالية وإتاحتها لجميع الأفراد والشرائح في المجتمع، مما يعمل على تشجيع استخدام الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة ويسهل الوصول إليها، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي للدولة وخطط التحول الرقمي، خاصةً وأن هذا الملف يأتي على رأس أولويات البنك.

ولكن لا يجوز أن نتحدث عن الشمول المالى بدون الاستناد بشكل رئيسى الى الحلول الرقمية فالاعتماد على الحلول النمطية مثل شبكات الفروع غير كاف وغير فعال، فالقاطنون فى القرى والنجوع هم الفئة الرئيسية المستهدفة فى الشمول المالى، والتي لن تتمكن من ترك مصالحها وأعمالها لقضاء يوم كامل للتوجه لفرع فى بنك لأداء خدمة يمكنه انجازها لحظيا من خلال الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك نفسه دون تحمل عناء الذهاب للفرع، فضلا عن ما يوفره هذا التوجه من وقت وكلفة مواصلات يتحملها العميل و تتحملها الإنتاجية العامة للدولة نتيجة الضغط على البنية التحتية و الوقت المهدر في نشاطات غير منتجة "

وتوجه مجموعة المشرق هو تقديم خدمات مصرفية رقمية متميزة تساهم في تقديم تجربة مصرفية متميزة و فريدة وتجب الحاجة لزيارة الفروع وهى التجربة التى تعتزم مجموعة المشرق نقلها الى مصر.

كما تسعى المجموعة لإطلاق NeoBiz وهي الخدمة الأكثر نجاحا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2024 حيث نجح البرنامج فى خفض متوسط عدد الأيام اللازمة لفتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة الامارات من 90 يوما الى 22 يوم، ومن المستهدف الوصول بها الى 6 أيام فقط.

وتعد البنوك الرقمية التي لا تمتلك فروع هي التوجه الذي تتبناه مجموعة المشرق، فقد خفضت المجموعة عدد فروعها في دولة المنشأ “الامارات العربية " من 34 فرعا الى 7 فروع فقط، وذلك في غضون الـ 3 سنوات الماضية، كما تستهدف المجموعة أن تكون الخدمات المتعلقة بالأفراد رقمية بنسبة 100 %، وهو توجه عام تتبعه المجموعة في كافة أنواع الأنشطة الخاصة بها سواء في قطاع الشركات أو قطاع التجزئة المصرفية.

يمتلك بنك المشرق - مصر فروعاً 14 فرعاً في مختلف المناطق في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، واستكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية، قمنا بالإعلان هذا العام عن انضمام فرعين جديدين إلى شبكة فروعنا، حيث افتتح البنك أحدث فروعه "فرع بيفرلي هيلز" في مدينة الشيخ زايد، والآخر في مدينة الرحاب، في القاهرة الجديدة، وذلك حرصاً من البنك على تعزيز تواجده والتوسع في شبكة فروعه في مختلف المناطق الحيوية، بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرفي المصري والعملاء.

وندرس حالياً إمكانية دعم وتجهيز كل من الفروع بأذرع رقمية للتحول تدريجياً إلى الرقمنة، وذلك لضمان مستوى خدمة متميزة وتوفير الوقت للعملاء. كما تم تهيئة الفروع بالتجهيزات والمزايا المناسبة لدمج وتمكين ذوي الهمم لإجراء كافة المعاملات البنكية الخاصة بهم بشكل طبيعي والحصول على الخدمات المصرفية بسهولة.

وقد بلغت المبالغ التى تم ضخها لدعم البنية التحتية التكنولوجية ما يقرب من 500 مليون دولار للتحول الرقمي على أقل تقدير خلال الخمسة سنوات الماضية، كما أن الإنفاق الاستثماري على التكنولوجيا المالية يكون اجماليا مع الوضع في الاعتبار أنه لا يرتبط بميزانية محدده نظرا للتطور المتلاحق الذي تشهده التكنولوجيا المالية والتي بحاجه لمواكبتها أول بأول ومن ثم يتم تعديل المخصصات المالية لهذا البند بشكل دوري.

هل هناك خطط توسعية لبنك المشرق – مصر عبر الاستثمار في التكنولوجيا المالية؟

نعمل في بنك المشرق – مصر باستمرار على الاستفادة من التوسع في محفظة أعمالنا من خلال التعاون مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية، حيث مواكبة التحول الرقمي وخلق أدوات وحلول تكنولوجية مالية أصبح أمر حتمي، كما أن سرعة المواكبة والتأقلم مع تلك التغيرات المشهودة سيكون بمثابة مؤشر وشهادة نجاح للبنوك في ترسيخ تواجدهم في السوق.

ما هو دور بنك المشرق –مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية؟

يلعب بنك المشرق – مصر دور محوري فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، كما ان البنك يقدم الاستشارات اللازمة للمستثمرين الإماراتيين الراغبين فى التوسع بالسوق المصرية.

وتعد السوق المصرية جاذبة جداً للاستثمارات الإماراتية، وذلك لما تتمتع به من فرص كبيرة للنمو، ولزيادة اعداد السكان، وخاصة مع النهضة والاصلاح الاقتصادي والتطور الذي تشهده البلاد.