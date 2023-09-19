أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 273 ألفا و460 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 273 ألفا و460 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و628 دبابة و8 آلاف و851 من المركبات المدرعة و6 آلاف و62 من النظم المدفعية و778 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و526 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و601 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 903 من المعدات الخاصة و4 آلاف و784 طائرة مسيرة وإسقاط 1479 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جهته، أعلن أندري سادوفي عمدة مدينة "لفيف" الواقعة غربي أوكرانيا أن شخصا أصيب جراء هجوم شنته روسيا بواسطة طائرة مسيرة على المدينة اليوم الثلاثاء.

وقال سادوفي - في منشور عبر تطبيق "تليجرام" "إنه نتيجة للهجوم، فقد نشبت النيران في سقف مستودع صناعي بإحدى المناطق بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم نقل شخص يبلغ من العمر 26 سنة إلى أحد المستشفيات عقب انتشاله من تحت الأنقاض مصابا بكسر في أحد أطرافه.

وأضاف سادوفي أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

