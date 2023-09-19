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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 27 مسيرة روسية

مسيرة
مسيرة
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أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 27 من بين 30 طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقها الجيش الروسي الليلة الماضية على الأراضي الأوكرانية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وتابع: أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "إسكندر-إم" من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة كريفي ريه جنوبي البلاد.

وشنت طائرات مسيرة، فجر اليوم الثلاثاء، هجوما على مدينة لفيف غربي أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات بينما أكدت السلطات أن الدفاعات الأرضية تتصدى لهجمات جوية.

وسمع أزيز أسراب من المسيرات في سماء المدينة، في حين قال الجيش الأوكراني إنها إيرانية الصنع.

وقال أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف، عبر حسابه على "تلجرام"، أن "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا، وهناك طائرات مسيرة إضافية تحلق في اتجاهنا"، مناشدا السكان للاحتماء من "خطر هجوم ثان".

في حين، قال سلاح الجو الأوكراني عبر حسابه على "تلجرام"، إن الطائرات المسيرة المغيرة من طراز (شاهد) إيرانية الصنع، وإن دفاعاته تتصدى لها."

وأضاف أن "خطر شاهد لا يزال قائما في منطقة لفيف. الدفاعات الجوية تعمل".

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