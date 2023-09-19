وزير الدفاع الألماني يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بيستوريوس ردا على سؤال عما إذا كان من المقرر تقديم حزمة مساعدات جديدة لكييف: "نعم، سنقدم.. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم ذخيرة إضافية".

وأضاف أن "الذخيرة هي أكثر ما تحتاج إليه أوكرانيا.. بالإضافة إلى ذلك، سنساعد بالمعدات الدفاعية وأنظمة إزالة الألغام، ومع اقتراب فصل الشتاء، سنرسل الملابس، ومولدات الكهرباء، وسيبلغ الحجم الإجمالي للحزمة 400 مليون يورو".