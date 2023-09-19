الأهلي القطري يعلن تعاقده مع دراكسلر رسميًا

أكد نادي الأهلي القطري، رسميا، انضمام اللاعب الألماني يوليان دراكسلر إلى صفوفه، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار النادي الأهلي، في بيان، عبرموقعه الرسمي، إلى أن دراكسلر وقع على عقد يمتد لموسمين وينتهي في صيف عام 2025، ما يجعله جزءًا من العميد القطري.

وفي تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، أعرب دراكسلر عن تطلعه الدائم لتقديم الإضافة النوعية لأي فريق يلعب معه، وأكد أنه سيبذل جهدًا كبيرًا ليكون محترفًا يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الفريق.

يذكر أن يوليان دراكسلر سبق له المشاركة في 172 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان، حيث سجل 24 هدفاً وقدم 39 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق الفرنسي العديد من البطولات، بما في ذلك 3 ألقاب في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، بالإضافة إلى الفوز بكأس الأبطال الفرنسية و3 ألقاب سوبر محلية.