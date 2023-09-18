محافظ جنوب سيناء يلتقي المشاركين في برنامج تأهيل الكوادر والقيادات المحلية

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس مدينة شرم الشيخ عدد 100 متدربا من 27 محافظة مصرية ضمن البرنامج التدريبي "دورنا" لتأهيل الكوادر والقيادات من الشباب والفتيات، والذي يهدف الي تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، ليصبحوا مواطنين فاعلين يقومون بأدوار قيادية في المجال المحلي، حيث يعمل البرنامج علي خلق مساحات للمشاركة وفرص مع العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية لتحقيق التغيير الإيجابي والمساهمة في التغيير المستدام في مجتمعاتهم وبالتالي الحفاظ علي الدافع الي التغيير الاجتماعي، وذلك ما يصب في رؤية مصر 2030. جاء اللقاء في اطار حرص المحافظ علي لقاء الشباب والفتيات للتوعية وبث روح الإيجابية والانتماء.

ينفذ البرنامج جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.

وقام محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء بإلقاء محاضرة للتوعية وحث الشباب علي المشاركة المجتمعية الفعالة والقيام بالدور الايجابي، كما قام بالتعريف بعدد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها بمصر عامة وجنوب سيناء خاصة، وذكر بعض التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن وطرق وأساليب حلها.

وطالب المحافظ المتدربين بضرورة الاستفادة من هذا التدريب واستغلال مهاراتهم وطاقاتهم لبناء مستقبل مشرق في ظل الجمهورية الجديدة، وكذا المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات، ليكونوا مواطنين فاعلين لديهم القدرة علي أخذ أدوار قيادية في مجال العمل العام، بما يحقق التغيير الإيجابي المرجو ويجعل لديهم القدرة في تطوير مجتمعاتهم.

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