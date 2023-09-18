بعد كارثة درنة.. تظاهرات عارمة بالمدينة المنكوبة للكشف عن تفاصيل التحقيقات

تظاهر عدد كبير من أهالي درنة المنكوبين في شوارع المدينة التي تحولت إلى أنقاض بفعل إعصار دانيال الذي ضرب مناطق الشرق الليبي خلال اليومين الماضيين، للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات حول الكارثة التي ضربت المدينة.

وطالب المتظاهرين أيضًا السلطات الليبية بالكشف عن نتائج تلك التحقيقات، والبدء السريع في إعادة إعمار المدينة المنكوبة.

أهالي درنة رفعوا خلال المظاهرات لافتات تطالب بالتحقيق في الواقعة التي خلفت ورائها آلاف الضحايا والمصابين، حيث تجمع عدد كبير من أهالي الضحايا في ساحة مسجد الصحابة، كما طالب المتظاهرين بحل المجلس البلدي ومحاسبته على تقصيره في تفادي كارثة إعصار دانيال.

جدير بالذكر أن مدينة درنة في شرق ليبيا تعرضت لإعصار مدمر تسبب في تدمير هائل في البني التحتية وفي منازل المواطنين، وتدمير للجسور والسدود المائية، ما تسبب في اندفاع المياة ووقوع عدد كبير من الوفيات والإصابات بين الأهالي.

وكشفت السلطات الليبية عن تزايد أعداد الضحايا وسط الأهالي ليتجاوز الرقم حاجز الـ 7000 شخص، فضلًا عن ألاف المصابين، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل.