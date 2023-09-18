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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع لأزهرية شمال سيناء لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

اجتماع لأزهرية شمال
اجتماع لأزهرية شمال سيناء لبحث استعدادات العام الدراسي الجد
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التقى الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، شيوخ ومديري الإدارات التعليمية (الشيخ زويد، العريش، بئر العبد التعليمية، الوسط)، لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور أهمها التأكد من انتهاء أعمال الصيانة لدورات المياه بمعاهد المنطقة كافة، ووصول الكتب الدراسية والمناهج، ومناقشة خطة الإدارة لمتابعة المعاهد بجميع المراحل المختلفة خلال الدراسة، والخروج بمقترحات لمتابعة المعاهد ميدانيا وحتى انتهاء الفصل الدراسي الأول.‏

كما ناقش الاجتماع مشكلة عجز المعلمين والتنسيق بين جميع المراحل لسد العجز، فضلا عن المتابعة الجادة للتدريبات والمشروعات المكلفين بها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ورصد احتياجات الإدارات والمعاهد استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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العريش منطقة شمال سيناء الأزهرية سيناء الأزهر الشيخ زويد
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