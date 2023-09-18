جولة المملكة 2023 تختتم فعالياتها الغنائية وعروضها المسرحية

اختتمت فعاليات جولة المملكة 2023، حيث كانت مسرحية "شقة لندن" التي انتهت عروضها قبل أمس في وادي الدواسر آخر أحداث الجولة التي بدأت في مايو الماضي، وتنقلت في مختلف مدن ومناطق المملكة وعرضت 27 حفلة غنائية، و23 مسرحية، قدمها 30 فنانا، إضافة إلى 15 استكش مسرحي لمواهب سعودية.

وضمت الجولة منذ انطلاقها قبل أشهر نجومًا سعوديين وعربا، إضافة إلى عدد من شباب المملكة، الذين شاركوا في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية في مسارح المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.

وشمل دليل فعاليات الجولة مجموعة من الحفلات الطربية وعددا من الليالي الغنائية التي أحياها نخبة من الفنانين والفنانات من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

وأقيمت ضمن فعاليات الجولة مجموعة من المسرحيات التي تميزت باستعراض عدد من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي جعلتهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواءً استثنائية في فعاليات الجولة.

وأسهمت الهيئة من خلال فعاليات جولة المملكة في منح القطاع الخاص فرصا استثنائية في المناطق والمدن التي زارتها، مما أسهم في تعظيم الفائدة الاقتصادية، وتحقيق الأثر الاجتماعي من الحراك الترفيهي الذي عاشته مدن ومناطق الفعاليات".

وتميزت فعاليات الجولة التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.

