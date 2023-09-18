للمرة الثانية.. برنامج «الضفة الأخرى» يتصدر تريند تويتر بعد الانفراد باسم زعيم تنظيم القاعدة الجديد

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 07:20 م

استمرارًا لسلسلة النجاحات التي حققها برنامج «الضفة الأخرى» الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي.

حيث تصدر البرنامج للمرة الثانية من جديد تريند موقع «إكس» تويتر بعد الانفراد في تقرير بكشف اسم زعيم تنظيم القاعدة الجديد الذي يتولى إدارته بعد الإعلان الأمريكي عن مقتل الظواهري.

وأوضح التقرير أنه وفق أحدث تقرير للمخابرات الأمريكية استقى معلوماته من جهات استخباراتية معروفة باختراقها لتنظيم القاعدة ولم يقم التنظيم بتنفيذ هجوم واحد على أراضيها، ويقول التقرير: إن "سيف العدل لن يخلف الظواهري أبدًا"، وأن الأقرب لقيادة التنظيم الآن هو أبو عُبيدة يوسف العنابي.

وتصدر البرنامج تريند موقع «x» تويتر سابقًا، في مصر والسعودية؛ وذلك بعد أن لاقت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين في البلدين؛ لما تضمنته من مضمون ذاخر بالمعلومات ومقابلات فضحت أكاذيب ومخططات الجماعات الإرهابية.

ومما كتبه المتفاعلون على موقع «x»، قال كمال الطويل: «أعتقد البرنامج ده هيوعي الشباب بشكل كبير، وكمان أجيال المستقبل أنها متمشيش ورا اي كلام بيتقال، وخصوصًا ورا التنظيمات الإرهابية الموجودة حاليا واللي للأسف غزت العالم كله وفي طريقها للتوسع اكتر».

وقال عصام متولي: «دي فعلا البرامج اللي تستاهل تتعرف وتبقي تريند مش برنامج واحدة معندهاش غير محتوي تافة عن الفرعون المصري واسمها مش محتاجين نذكره طبعا.. ارتقوا بقا شويه وخلونا ننشر الإيجابيات بس».

وعلقت لمياء وقالت: «حقايق مهمة لازم تسمعوها وتعرفوها كويس».

وقالت نهى سيد: «نفسي أعرف بجد الجماعات والمنظمات الإرهابية دي هيروحوا من ربنا فين وهما بيلعبوا في دماغ الشباب باسم الدين ويخليهم يعملوا أسوأ الأشياء اللي تهدم أمن واستقرار أي بلد في العالم .. بجد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم».

وعلق شريف كمال: «التنظيمات المتطرفة بتبقي موجوده في الأماكن اللي بتعاني من هشهشة أمنية وكمان الأماكن اللي فيها صراعات قَبَلية وعِرْقية والتهميش والفقر هتبقى البيئة دي خصبة جدًا لنمو وانتشار الجماعات دي».

وقالت هبة: «تنظيم القاعدة تضاعف ٤ مرات وبقي وأكتر تمددًا .. ربنا يستر علي اللي جي بجد».

وعلق صلاح: «حقيقي معرفش إزاي الناس دي بتقول علي نفسها مسلمين وهما بيخربوا في البلاد و كمان بيعملوا كل ما هو ضد الإسلام والمسلمين اصلا !.. زمانهم مش طايقين البرنامج ده عشان كشفهم».

وأضاف حساب باسم «رمانا الهواء»، وقال: «نفسي أعرف بجد إزاي مسمين نفسهم نصرة الإسلام والمسلمين وهما كل اللي بيعملوا لا يمت للإسلام بصلة والمسلمين والإسلام بريء منكم لحد يوم الدين ربنا ياخدكم يارب».

وقال محمد حمدي: «الإعلامية دي مصدر شرف للمصريين والله سواء في إتقان شغلها وكمان تقديمه بطريقة مميزة جدا، وكمان المعلومات الكتير اللي بتعرضها واللي من شأنها تكشف تخطيط كتير كان متداري وتزيد وعي الناس».

وأضاف علاء فضل: «برنامج اتقدم فيه كمية معلومات مهولة عن التيارات والتنظيمات الإسلامية وكمان اتكلم عن انتشار الإخوان حاليا في أوروبا وأمريكا الجنوبية وخطورته في المستقبل ف أي حد مهتم بالنوع دة من الأخبار لازم يتابعه».

وعلق عبدالرحمن: «هما الإرهابيين بيفكروا إزاي يعي ليه تستهدفوا وفد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يعني عملكم ايه مثلا .... حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا يخلصنا منكم ياااارب».

لو كنت متعرفش يعني إيه إرهاب أو لو الناس نسيت الإرهاب ف البرنامج ده كفيل يفضحهم ويعرفنا مين هما الإرهابيين".

وعلق شخص آخر اسمه رامي وقال: «يخربيتكوا انتو في كل حته في العالم منتشرين ولاد اللذينا عشان يعرفوا ينفذوا مخططاتهم بكل سهوله.. بس بإذن الله ربنا قادر يخلصنا منكوا نهايتكوا قربت إن شاء الله ».

وقالت سما ياسر: «لو كنت متعرفش يعني إيه إرهاب أو لو الناس نسيت الإرهاب ف البرنامج ده كفيل يفضحهم ويعرفنا مين هما الإرهابيين».

كما قال محمود سمارة: «البرنامج دة كشف حقايق كتير عن التنظيمات الإسلامية اللي بتستخدم الدين ستارة لإجرامهم، بجد أتمنى ياخد حقه ويتعرف اكتر من كدة لأن هيبقي ليه دور كبير في توعية الناس الفترة الجاية».

وكانت الحلقة الأولى من برنامج «الضفة الأخرى»، عرضت تقرير لكشف كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث يعمل البرنامج، لأول مرة، على تقديم خريطة متكاملة للتغلغل الأخطبوطي لهذه الجماعات في معظم البلدان.

ويُلقي البرنامج الضوء بتحليلات متعمقة على أفكار هذه التنظيمات، لتفكيكها وكشف خطورتها ودمويتها.

وأكدت داليا عبدالرحيم أن برنامج «الضفة الأخرى» سيلقي الضوء على أنشطة جماعة الإخوان، والجماعات المتطرفة الأخرى، في جميع أنحاء العالم، ليكشف بالأرقام والأدلة الموثقة ما خفي من أهداف هذه الجماعات، وسعيها الدائم إلى ضرب استقرار المجتمعات على اختلاف جغرافيتها، وسيكون البرنامج حريصًا على تدعيم كل ما يذكر به بالوثائق والمستندات الدامغة.

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