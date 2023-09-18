فيلم HOLLYWOODGATE ينافس في مهرجان الجونة السينمائي الدولي

بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا، يشارك فيلم HOLLYWOODGATE للمخرج المصري إبراهيم نشأت في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ينافس في مسابقة الأفلام الوثائقية، ومن المقرر إقامة فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 13 وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وحظي الفيلم على إشادات نقدية واسعة بعد عرضه في مهرجاني فينيسيا السينمائي الدولي، وتيلورايد السينمائي، الأميريكي ومن المقرر أن يشارك أيضًا في مهرجان زيورخ السينمائي، ومهرجان وودستوك السينمائي ومهرجان هوت سبرينغز في أمريكا وحتى شهر نوفمبر المقبل، سيخوض الفيلم جولة في أكثر من 20 مهرجان سينمائي حتى الآن.

ويستعرض الفيلم فترة تاريخية عقب الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من أفغانستان بعد "الحرب الأبدية" التي استمرت 20 عامًا. إذ سيطرت طالبان على هذه البلد المنهكة من حروب وصراعات دامت لقرابة الخمس قرون، وسريعًا ما عثروا على قاعدة عسكرية أمريكية محملة بجزء كبير من الأسلحة المتروكة التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي. في هذا الفيلم، يقضي المخرج المصري إبراهيم نشأت، بجرأة غير مسبوقة، عامًا داخل أفغانستان، يتابع فيها طالبان وهم يستولون على ما تركه الأميركيون خلفهم، ليتحولوا من ميليشيا أصولية إرهابية، إلى نظام عسكري مدجج بالأسلحة.



الفيلم من مونتاج أتاناس جورجييف وماريون تور، وقد شارك في تأليف الموسيقى الموسيقار الحائز إيضاً على جائزة الأوسكار فولكر بيرتلمان. الفيلم من كتابة إبراهيم نشأت، طلال ديركي، شين بوريس، ومن تصوير وإخراج إبراهيم نشأت