ما هي الرهبنة البندكتية؟

من خريجيّ الرهبنة البندكتية (480- 547م): 48 بابا؛ 200كردينالاً؛ 7000 رئيس أساقفة؛ 15000 أسقف؛ 15000 رئيس دير؛ 4000 قدّيس قدّيسًا؛ وفاق عدد أديار الرهبنة البندكتية ومؤسساتها الــــ 37000.

برز منهم الكتّاب والمؤلفون أمثال: الراهب رابانوس الذي أسس أوّل مدرسة في ألمانية؛ وألكوين الذي أنشأ جامعة باريس؛ ومنهم من اخترع السلّم الموسيقي، والأرغن، والحساب الغريغوري مع ديونسيوس الصغير في القرن السادس. وصل عدد رهبانهم أكثر من عشرة آلاف راهب.

ويبلغ عدد الراهبات البندتان، في العالم أكثر من تسعة آلاف راهبة. ويمكن القول أن القديس بندكت هو أب الرهبة في الغرب، والقدّيس أنطونيوس الكبير في الشرق. ودير كلوني، اسم شهير، على بُعد 20 كم شمال غربي مدينة ماكون الفرنسية. يؤمن رهبانه بفاعلية الصلاة "الدائمة والجماعيّة". تُضاهي كنيسته، من حيث كبرها (طولها 187 مترًا)، كنيسة مار بطرس الرسول برومية. تأسس هذا الدير في 11 من شهر سبتمبر لسنة 910م فكان في القرن الحادي عشر في زمن رئيسه الخامس هوغ الكبير (1049- 1109م).

في عهده عاشت كلوني عصرها الذهبيّ، فبلغ عدد الرهبان فيها بين 800 و900 راهب، وعلى عهده، أيضًا، انتشرت الأديار في كلّ مناطق فرنسا الشمالية وفي إنجلترا، وفي إيطاليا وأسباينا. وبالإمكان إحصاء الأديار التي تتبع النظام دير كلوني وقانونه عند القرن الحادي عشر، وقد كانت تضم حوالي عشرة آلاف راهب، يتوزعون كالتالي: 815 ديرًا في فرنسا؛ 109 في ألمانيا؛ 52 في إيطاليا؛ 43 في إنجلترا؛ 31 في أسبانية. وقد بلغ عدد الرهبان البندكتان، على مدي 15 قرنًا، حوالي خمسة ملايين راهبًا.

وفي السنة 1004م، أنشأ القديس "نيل" دير غروتَّا فرّاتا، جنوبي شرقي روما، وتبع الطقس البيزنطي بحسب قوانين القدّيس باسيليوس الكبير. ثم تبعه القديس برونو وأسس دير الشارتروز الكبرى. ثم نشأت رهبنة السيترسيان، مع القدّيس برنار كليرفو، وله 400 دير. وعلى مدى خمسة عشر قرنًا، بلغ عدد الرهبان السيسترسيان حوالي المليون راهب. لهم كتابات عديدة. تفرّع عن هذه الرهبنة، في خلال القرن السابع عشر، الرهبنة المعروفة بالترابيست، نسبة إلى ديرهم الأوّل.

يبلغ عددهم اليوم حوالي الثلاثة آلاف راهب، يتوزعون على أكثر من خمسين ديرًا. يبلغ عدد الرهبان السيسترسيان أكثر من 1400 راهب. وعدد أديارهم، حوالي الأربعين، منها الدير الشهير بريكبيك في فرنسا. وهناك رهبانيات جديدة، عنيت بالرهبانيات المتسوّلة أي الأولي وهي: المبشرين الدومنيكان وتُعرف برهبنة الواعظين، وتنتسب إلى القديس دومنيك (1170- 1221م) ومنهم الراهب القديس توما الإكويني الإيطالي (1225- 1274م)، صاحب الخلاصة اللاهوتية، ويبلغ عددهم حوالي سبعة آلاف راهب، وست آلاف راهبة.