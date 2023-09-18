روسيا: لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس بنيويورك الأربعاء المقبل

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 02:16 م

يشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء المقبل.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن لافروف سيشارك، يوم 20 سبتمبر الجاري، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسيتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأكدت الوزارة أن الأطراف المشاركة في الاجتماع ستركز على مناقشة سبل تعزيز التعاون في إطار البريكس، فضلا عن تنفيذ القرارات التي اتخذت في قمة جنوب إفريقيا...

