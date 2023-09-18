«دموع وحزن وانهيار».. نجوم الفن يودعون الفنان أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير | صور

دخلت المخرجة منال الصيفى، في حالة من الانهيار والصدمة خلال الوداع الأخير قبل تشييع جثمان زوجها الراحل الفنان اشرف مصيلحى ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي.

وحرص العديد من نجوم الفن والمشاهير والعائلة والأصدقاء على تشييع جثمان أشرف المصيلحي وإلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل، وكان من بينهم الفنانة لبلبة وإلهام شاهين ويسرا اللوزي ودينا فؤاد والمخرج أحمد نور والفنان أحمد سعيد عبد الغني والمخرج خالد يوسف والمخرج على إدريس وزوجته وأمل رزق والمنتج وجابي خورى وأسامة منير ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادي وأشرف ذكي ونهال عنبر.

ونعت نقابة المهن التمثليلة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، وهو يعد أحد النجوم في السينما والدراما المصرية، واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، واشتُهر بدور الضابط في الكثير من أعماله، مثل فيلمي "تيتو" و"خالتى فرنسا" ومسلسل "كلبش" وغيرها.

نجوم الفن يودعون الفنان أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير

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