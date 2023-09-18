تعرف على غيابات الاهلي أمام المصري بالدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة المصري البورسعيدي الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات بداعى الإيقاف بينما يغيب الخماسى عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة.

وتقابل الأهلى مع المصري البورسعيدي في 126 مباراة بالدوري الممتاز وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 37 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.