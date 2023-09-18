أوروبا تسجل 1.19 مليار ليلة سياحية في 6 أشهر

حقق قطاع السياحة في أوروبا مستويات مرتفعة جديدة في عام 2023، بعد أن شهد عامين من الكساد خلال جائحة كوفيد-19، وبحسب بيان صادر عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، فقد حطم عدد الليالي التي قضاها السائحين فى أماكن الإقامة الأرقام القياسية خلال النصف الأول من العام، وهو ما يمثل أعلى المستويات في العقد الماضي.

وكشف بيان يوروستات، عن أنه في النصف الأول من العام، تم تسجيل 1.19 مليار ليلة سياحية، أي أكثر بنحو 11 مليون ليلة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، عندما تم قضاء 1.18 مليار ليلة في الاتحاد الأوروبي، وارتفع عدد الليالي المبيت بشكل كبير عما كان عليه في عام 2022، حيث تم قضاء 136 مليون ليلة إضافية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.9 %.

ومقارنة بعام 2021 (406.8 مليون)، سجل هذا العام 786 مليون ليلة إضافية، ومقارنة بعام 2020 (474.7 مليون)، تم تسجيل 718 مليون ليلة إضافية، وخلال كل شهر من عام 2023، تم قضاء المزيد من الليالي في فنادق الإقامة، بينما سجلت هذه الفنادق أعلى زيادة في شهر يناير بنسبة 45 %.

وكان عدد الليالي التي تم قضاؤها مرتفعًا أيضًا في جميع البلدان في أوروبا باستثناء المجر، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 0.3 % مقارنة بالوقت نفسه من عام 2022.

وشهدت قبرص ومالطا وسلوفاكيا أعلى الزيادات في عدد الليالي التي تم قضاؤها، مسجلة زيادات قدرها 39.3 و30.5 و28.7 % على التوالي.

ولم تصل دول مثل لاتفيا والمجر وليتوانيا بعد إلى مستويات عام 2019، حيث أن الإقامات الليلية التي يقضيها السائحين متأخرة بنسبة 17 % في المتوسط.

وأكد تقرير المكتب، أنه لن تكون السياحة في الاتحاد الأوروبي هي نفسها دون انتعاش السياحة الدولية، حيث كان عدد الليالي التي قضاها السائحين الأجانب أعلى بنسبة 22.5 % عما كان عليه في عام 2022، مقارنة بالسياحة المحلية التي ارتفعت بنسبة 5.8 % في فترة عام واحد.

وبلغ عدد الليالي التي قضاها السائحون الأجانب 545 مليون ليلة في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل 46 % من إجمالي الليالي المبيت فيها، كما انخفضت نسبة السائحين الأجانب بشكل كبير بسبب الوباء، ومن المؤكد أن تجربة مثل هذه الأعداد هي نتيجة إيجابية.

وبدءًا من 47 % في النصف الأول من عام 2019، انخفض عدد السائحين الأجانب إلى 36 % في النصف الأول من عام 2020، ثم انخفض إلى 21 % في عام 2021 قبل أن يشهد انتعاشًا قويًا في عام 2022، حيث يرتفع إلى 42 %.

وعلى الرغم من أن وجهات الاتحاد الأوروبي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح، إلا أن إيطاليا يمكن أن تكون واحدة من الوجهات المفضلة لعام 2023، تليها فرنسا وإسبانيا، حيث كشفت وزارة السياحة الإيطالية أن 39 % من أماكن الإقامة في البلاد تم حجزها على منصات عبر الإنترنت لهذا العام.

وشهدت كل من فرنسا وإيطاليا زيادات بنسبة 14 % في الحجوزات بينما قفزت تلك الحجوزات بنسبة 2 % في إسبانيا خلال الفترة نفسها.