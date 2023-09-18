تكريم الفائزين في مسابقتي القائد الفعال ومدرس مصر

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (المدارس الرسمية للغات) مسابقتي القائد الفعال، ومدرس مصر، على مستوى المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية، وشاركت إدارة المدارس الرسمية للغات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وتم تكريم الفائزين من محافظة الفيوم، في مسابقتي القائد الفعال ومدرس مصر.

ففي مسابقة القائد الفعال على مستوى المدارس الرسمية للغات بالفيوم للعام الدراسي 2023/2022م، حيث فازت بلقب القائد الفعال حنان إسماعيل إبراهيم السيد، مدير مدرسة روتارى مصر الرسمية لغات، وفي مسابقة مدرس مصر، على مستوى المدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2023/2022م.

فازت بالمركز الأول أسماء محمود أحمد متولي، معلم رياض اطفال - مدرسة العزب الرسمية لغات، كما فاز بالمركز الثانى أمل معروف محمود - معلم Science - مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة لغات، كما فازت بالمركز الثالث ناريمان عبدالرازق محمد - معلم لغة عربية - مدرسة الشواشنة الرسمية لغات.

كما كرمت مؤسسة التعليم أولا ، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، الأستاذة إيمان حسين محمد، وذلك للدور الفعال في مشروع التعليم أولا.

جدير بالذكر، أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور حسام بدراوي، وفاطمة الزهراء مدير عام الادارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالوزارة والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولا، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا، وعدد من القيادات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين فى مسابقتي القائد الفعال ومدرس مصر، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على مسابقات المدارس الرسمية للغات بالوزارة والمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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