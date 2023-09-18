بالفيديو.. التموين: العقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تصل لـ2 مليون جنيه

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، الأول من خلال الرقابة، والثاني بتحقيق المنافسة العادلة؛ ولذلك تكون الأسعار مستقرة.

وأشار "أبوالفضل" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إلى أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.

وأضاف أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق.

وأوضح أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدًا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.