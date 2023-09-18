103 طائرات.. تحرك صيني خطير ضد تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، رصد تحليق 103 طائرات حربية صينية و9 سفن بحرية حول الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته صحيفة (تايوان نيوز) المحلية ـ أنه من بين 103 طائرات تابعة للجيش الصيني، تم تعقب 40 منها في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، كما عبرت طائرات الخط المتوسط لمضيق تايوان أو دخلت القطاعين الجنوبي الغربي والجنوبي لمنطقة الدفاع الجوي.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية واستخدمت أنظمة صواريخ أرضية لمراقبة نشاط الجيش الصيني.

وكانت الدفاع التايوانية قد أفادت أمس الأحد بأنه تم رصد 20 طائرة عبر خط الوسط الذي يفصل بين تايوان والبر الصيني الرئيسي ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.