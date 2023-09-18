ضبط "السامبو" بهيروين وشابو خلال حملة مكبرة لمباحث المنزلة في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة محافظة الدقهلية من ضبط مسجل شقي خطر ومدرج معلومات جنائية (سرقات عامة-مخدرات) وبحوزتة 250 جرام من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو وسلاح ناري قبل قيامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة البر التاني بمدينة المنزلة وبمواجهتة أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة بقيادة الرائد عبدالرحمن مصطفى، رئيس المباحث المركز ومعاونيه وبإشراف العميد هيثم منصور، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

وأكدت التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة قيام "حسن.م.ف.ا"، وشهرتة "حسن السامبو"، 40 عامًا، ومقيم منطقة البر الثاني بترويج المواد المخدرة على عملاءة.

بتقنين الإجراءات جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة ضمت النقباء أحمد حسام وعلاء ثروت، وضبط المتحري عنه وبحوزته 250 جرام من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو وسلاح ناري "طبنجة عيار 8.5 مم وعدد من الطلقات النارية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتحار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.