أمير كرارة ينعى الفنان أشرف مصيلحي: "أجدع خلق الله"

نعى الفنان أمير كرارة الفنان الراحل أشرف مصيلحى، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.

وعلق أمير فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" على رحيله قائلاً "ألف رحمه ونور عليك يا أطيب وأجدع خلق الله".

قدم الفنان الراحل أشرف مصيلحى الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الجزيرة، متعب وشادية، الرهينة، السفاح، تيتو، أزمة شرف، سيد العاطفى"، وعلى مستوى الدراما قدم "الباطنية، تاجر السعاده، فى إيد أمينة، قضية رأي عام، كلبش، الصياد".

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحى رحل بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت زوجته المخرجة منال الصيفى قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة تدهور حالته الصحية، وأنه خاضع للعلاج المكثف وطالبت الجميع بالدعاء له.