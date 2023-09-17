بتكلفة 22,55 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد رصيف الحاويات بميناء سفاجا

زار وزير النقل الفريق كامل الوزير، مساء اليوم ميناء حاويات سفاجا الجديدة حيث تفقد خط القطار السريع الأقصر - الغردقة مرورا بميناء بسفاجا.



وتفقد وزير النقل مشروع إنشاء رصيف متعدد الاغراض بميناء سفاجا بطول 1100مترا بتكلفة 2,550 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ الإجمالية لانشاءات الرصيف 77% .

يذكر ان المشروع تم البدء في شهر ديسمبر من عام 2021 ، وقد حدد الانتهاء من مشروع الىصيف حسب خطة العمل المخطط لها في 31 ديسمبر للعام الجاري 2023 .

وكان في استقبل وزير النقل اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر ،واللواء اح، ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا وقيادات وزارة النقل.

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