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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بتكلفة 22,55 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد رصيف الحاويات بميناء سفاجا

كامل الوزير يتفقد
كامل الوزير يتفقد ميناء الحاويات في سفاجا
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زار وزير النقل الفريق كامل الوزير، مساء اليوم ميناء حاويات سفاجا الجديدة حيث تفقد خط القطار السريع الأقصر - الغردقة مرورا بميناء  بسفاجا.


وتفقد وزير النقل مشروع إنشاء رصيف متعدد الاغراض بميناء سفاجا بطول 1100مترا بتكلفة 2,550 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ الإجمالية لانشاءات الرصيف  77% .

يذكر ان المشروع تم البدء في شهر ديسمبر من عام  2021 ، وقد حدد الانتهاء من مشروع الىصيف حسب خطة العمل المخطط لها في 31 ديسمبر للعام الجاري 2023 .

وكان في استقبل وزير النقل اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر ،واللواء اح،  ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا وقيادات وزارة النقل.

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محافظ البحر الأحمر وزير النقل الفريق كامل الوزير ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا القطار السريع
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