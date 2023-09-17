تشافي يخطط لصفقة مميزة الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يخطط للتعاقد مع جيدو رودريجز، لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب برشلونة في ضم جيدو رودريجز، البالغ 29 عامًا، الصيف المقبل، عندما يصبح لاعبًا حرًا، حيث يأمل النادي في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وبالتالي التعاقد معه في يناير 2024.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمامًا باللاعب في الصيف الماضي، ولكن مطالب ريال بيتيس بالتخلي عن اللاعب كانت مرتفعة، ما جعل النادي يفضل التعاقد مع أوريول روميو بدلاً منه.

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن أولوية تشافي للتعاقد مع جوشوا كيميش من بايرن ميونخ، إلا أن الأمور أصبحت معقدة بسبب الأوضاع المالية لبرشلونة، كما تراجعت الآمال في التعاقد مع مارتن زومبيميندي من ريال سوسيداد بعد فشل المفاوضات.

