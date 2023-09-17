مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في تصادم توكتوك وميكروباص بالدقهلية

لقى طفلان مصرعهما واصيبت والدتهما و2 من اشقاءهم وذلك خلال حادث سير بين سيارة ميكروباص وتوك توك يسير عكس الإتجاه بطريق المنصورة اجا امام قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية وجرى نقل المتوفيين والمصابين لمستشفى الطوارئ الجامعي.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، اخطارًا يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك ، أمام قرية نقيطة بنطاق المركز ووجود متوفين ومصابين .



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وتبين أن طرفي الحادث سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (د ع أ،8539) قيادة "محمود أ.ف"، 39 عامًا،سائق، وتوكتوك بدون لوحات معدنية، قيادة "أحمد ال.م"، ويبلغ 30 عامًا مقيم بقرية نقيطة.

وتبين مصرع كلًا من: إبراهيم محمد إبراهيم الدميري، 12عامًا، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، وشقيقته "تلا"، 3 أعوام.

فيما أصيبت والدتهما وتدعى" سهام م.م.ال"، 30 عامًا، ربة منزل، بسحجات وكدمات متفرقة بالجبهة والأنف والقدم اليمنى، ونجليها "عدي"، 7 أعوام، و"فؤاد 10 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه، وجميعهم مقيمين بقرية منية سندوب، فضلا عن سائق التوك توك بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال محمد إبراهيم عوض الدميري، 41 عامًا، سائق، اتهم سائق التوكتوك بالسير عكس الاتجاه وسائق الميكروباص بالسرعة الزائدة، ما تسبب في مصرع نجليه وإصابة زوجته وطفليه الآخرين.

جرى نقل الجثتين للمشرحة والمصابين للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.