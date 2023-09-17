في ظهوره الأول.. راموس ينقذ إشبيلية من تعادل محقق مع لاس بالماس

حقق إشبيلية الإسبانى فوزا صعبا على نظيره لاس بالماس، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز الفريق الأندلسى هدف المباراة عن طريق دودي لوكيباكيو فى الدقيقة 71 من زمن المباراة، وشهدت المباراة الظهور الأول للمدافع المخضرم سيرجيو راموس مع إشبيلية بعد انتقاله للفريق مطلع سبتمبر الجاري.

وأنقذ راموس، فريقه من هدف محقق في الدقيقة 48، عندمما اقتحم ساندرو راميريز منطقة جزاء إشبيلية، ليطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس ماركو ديميتروفيتش، وارتدت الكرة للاعب لاس بالماس، ليسدد الكرة، لكن راموس تصدى للكرة بجسده من الوضع طائرًا، ليطالب لاعبو لاس بالماس احتساب ركلة جزاء على راموس، لكن الإعادة أظهرت أن الكرة ارتطمت بجسده وليس يده.

وبهذا الفوز، ارتقى إشبيلية إلى المركز السابع عشر مؤقتا برصيد 3 نقاط، بعدما حقق انتصاره الأول فى المسابقة الليلة، فيما تكبّد لاس بالماس، خسارته الثانية على التوالي، ليبقى في المركز الـ19 وقبل الأخير بنقطتين.