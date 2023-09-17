المفوضية الأوروبية تدعو بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى اتخاذ موقف بناء بشأن حظر الحبوب الأوكرانية

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى أن تكون بناءة بعد أن أعلنت من جانب واحد أنها ستواصل حظر واردات الحبوب من أوكرانيا على الرغم من قرار المفوضية بإنهاء الحظر.

وقالت متحدثة باسم المفوضية - وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "نحن على علم بإعلان بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات الأحادية.. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح التفاهم وأن تشارك بشكل بناء".

وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر أمس الأول استمرار فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية "أن تركيزنا ينصب الآن على وضع النظام الجديد الذي تم إعلانه وإنجاحه".. موضحة أن الاجتماع مع ممثلي جميع دول الاتحاد الأوروبي المهتمة غدا سيوفر فرصة لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية فرضت في مايو 2023 حظرا على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا بموجب موقف من هذه الدول.. وفي 5 يونيو الماضي، تم تمديد الحظر حتى 15 سبتمبر 2023.

وفي 15 سبتمبر.. قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المؤقتة على صادرات الحبوب الأوكرانية إلى دول الجوار الخمسة سالفة الذكر.