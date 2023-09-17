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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير أوكراني: 57 مليار دولار حجم الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب الروسية

وزير حماية البيئة
وزير حماية البيئة في أوكرانيا، رسلان ستريليتس
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قال وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية في أوكرانيا، رسلان ستريليتس، إن الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب الروسية في بلاده بلغت 57 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريح لرسلان ستريليتس خلال اجتماع لمجموعة العمل الدولية المعنية بالآثار البيئية للحرب، حسبما نقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية عن الخدمة الصحفية للوزارة، اليوم/الأحد/.

وأشار ستريليتس إلى أنه على مدى الشهرين ونصف الشهر الماضيين، زاد حجم الأضرار التي لحقت بالبيئة بنحو 1.5 مليار دولار وبلغ إجماليها 57 مليار دولار وهذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الأرقام النهائية، مؤكدا أن العمل جار حاليا على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للتعافي البيئي لأوكرانيا من عواقب الحرب.

ووفقا لوكالة أنباء /أوكرينفورم/ فقد تم بالفعل تسجيل ما يقرب من 2500 حالة من الأضرار البيئية في أوكرانيا.

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أوكرانيا الحرب الروسية
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