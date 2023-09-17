حنان مطاوع: دوري في “صوت وصورة” مختلف ومليء بالإثارة والتشويق

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن تحمسها لعرض مسلسلها “صوت وصورة” المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة "dmc"، لتخوض به منافسة مسلسلات "الأوف سيزون".

وقالت “حنان” في بيان صحفي، أن المسلسل أحداثه جديدة وشيقة، ومليء بالإثارة والتشويق، ويناقش موضوع جديد عن الذكاء الاصطناعي، لافتة أن الدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، ويتضمن العمل 30 حلقة.

وأكدت حنان أنها استمتعت بالتعاون مع فريق عمل المسلسل من المؤلف سليمان عبد المالك والمخرج محمود عبد التواب الذي تتنبأ له أنه سيكون من كبار المخرجين خلال الفترة المقبلة، والفنانين المشاركين في العمل جميعهم، متمنية أن العمل ينال إعجاب جمهورها.

مسلسل "صوت وصورة" يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب "توبة" وتنتجه أروما ستوديوز وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، ومسلسل “وعود سخية”.