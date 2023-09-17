فرديناند يتنبأ: هذا اللاعب سيفوز بثلاث كرات ذهبية

توقع الأسطورة الإنجليزية ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، أن يكون لدى صانع ألعاب ريال مدريد جود بيلينجهام، فرصة للفوز بجوائز الكرة الذهبية على الأقل ثلاث مرات، نظرًا للأداء الرائع الذي يقدمه مع النادي الملكي هذا الموسم.

وقال فرديناند في تصريحات إعلامية، إن بيلينجهام يمكنه بسهولة الفوز بجوائز الكرة الذهبية: "سأكون مندهشًا للغاية إذا لم ينال جود بيلينجهام على الأقل كرة ذهبية واحدة، وربما اثنتين أو ثلاثًا، لأنني أعتقد أنه جيد جدًا"، مضيفا: "الذهاب إلى ريال مدريد وأن تكون أفضل لاعب في أول أربع أو خمس مباريات لك هو أمر استثنائي، لم نر الكثير من ذلك في الماضي".

وأشار فرديناند إلى أن بيلينجهام سيقارن بأساطير إنجلترا السابقين مثل ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وبول سكولز، قائلًا: "بيلينجهام سيُقارن ببعض أفضل الوسطاء في إنجلترا على مر العصور. هو لاعب استثنائي وموهوب للغاية".

وأكد فرديناند أن بيلينجهام يتفوق على بعض هؤلاء الأساطير في نفس عمره، وأنه يمتلك الإمكانيات لتحقيق نجاح كبير في مسيرته الكروية.