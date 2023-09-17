محافظ الإسكندرية يشهد المؤتمر الدولي لمستشفى الرعاية المتكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المؤتمر الدولي السنوي الأول لمستشفى "نيل الأمل" للرعاية المتكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية؛ أول مستشفى متخصص بالمجان في مصر وأفريقيا لجراحات أطفال الإختلافات الخلقية.

وفي كلمته قدم المحافظ الشكر بإسمه وبأسم شعب الإسكندرية لكل من ساهم في إقامة هذا الصرح العظيم، وأكد أنه علي أتم استعداد لتسهيل أي طلبات مقدمة لإنشاء مثل هذه الكيانات لخدمة أبناء الإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المستشفى مدرجة بقائمة المشروعات القومية المصرية تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، حيث إستقبلت المستشفى منذ بدء تشغليها منذ عامين أكثر من ٤١ ألف كشف وأكثر من ٢٠٠٠ عملية جراحية مابين عمليات قلب مفتوح وجراحة عمود فقري وعظام، وعمليات مخ وأعصاب، ويستمر المؤتمر في الفترة من ١٧ إلى ٢١سبتمبر ٢٠٢٣.

جاء ذلك بحضور ، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء هشام شاهين قائد المستشفي العام العسكري، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، والسيد كرام كردي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور صابر وهيب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد عبد الملاك مدير عام المستشفى.