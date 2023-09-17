مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء توصيل سلك في الدقهلية

لقى طفل في الصف الخامس الإبتدائي مصرعه مصرع بالتيار الكهربي بعزبة صقر بنطاق مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وذلك خلال قيامة بتوصيل سلك بمصدر للتيار الكهربي ووفاته على الفور وجرى نقل جثمانة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي،مأمور مىكز ضركة السنبلاوين، برود بلاغ من ادارة شرطه النجده بمصرع طفل صعقًا بالتيار الكهربائي ووفاته.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص يتبين ان الطفل المتوفي يدعى" احمد هشام"، ١٢ عامًا بالصف الخامس الإبتدائي ومقيم عزبه صقر بنطاق نركز السنبلاوين .

وتبين ان الطفل تعرض للصعق الكهربائي اثر قيامه بايصال احد الاسلاك الكهربائية وصعقه على الفور ولقي مصرعه .

جرى نقل جثمان الطفل المتوفي الى مستشفى السنبلاوين المركزي وتحويله الى مشرحة مستشفى المنصوره الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.