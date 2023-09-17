حزب المؤتمر: قرارات الرئيس السيسي دليل على نجاح الحوار الوطني

أكد الدكتور رضا فرحات محافظة الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني بمثابة هدية من الرئيس السيسي للنخبة المصرية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار الوطني فرصة كي يجلس الجميع على طاولة واحدة ويتم طرح الرؤى وتبادل وجهات النظر.

وأكد الدكتور رضا فرحات محافظة الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أنه تم اكتشاف وجود مساحات كبيرة من التوافق بين القوى السياسية.

ولفت إلى أن دمج الأحزاب السياسية فكرة مطروحة من فترة، لافتا إلى أن حزب المؤتمر كان نتيجة دمج نحو 25 حزب في 2013 وكانت تجربة ناجحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير بين أيدلوجيات الأحزاب المصرية.

واستطرد الدكتور رضا فرحات محافظة الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات فورية في بعض توصيات الحوار الوطني نتيجة إحساسه بنجاحه.

وأشار إلى أنه تم النقاش بأريحية تامة في جلسات الحوار الوطني وتنازل جزء عن رأيه لصالح الجزء الآخر حتى يمكن الوصول إلى توافق في المواضيع المطروحة.

https://www.youtube.com/watch?v=5hwyQQavjyw