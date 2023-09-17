محافظ شمال سيناء يفتتح معرض "أهلا مدارس" في مدينة العريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معرض أهلا مدارس في مدينة العريش، في حضور عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأكد المحافظ أن المعرض يضم 80 عارضًا لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من (أقلام، كراريس، أدوات مكتبية، شنط، أحذية، وملابس)، وبيعها بتخفيضات تصل الى 30 % عن الأسواق الخارجية وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجميع التجار المشاركين في المعرض سواء من محافظة شمال سيناء أو من المحافظات الاخري، حيث تم النزول بالأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة السيناوية، علاوة على شكر رجال التموين والغرفة التجارية لجهودهم في هذا الشأن.

وقدم "شوشة" التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، كما هنأ الطلبة والطالبات بهذه المناسبة، مؤكدًا أن المعرض سيقام حتي 17 أكتوبر المقبل، وأن هذه المدة ستزيد أسبوعين آخرين في حالة الاقبال علي المعرض من المواطنين.

أشار المحافظ إلي مشاركة شركة الجملة بوزارة التموين في المعرض لبيع السلع الغذائية والمواد الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة تيسيرًا علي الاسرة السيناوية.

بدوره قال عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، على قيام الغرفة بإقامة المعرض تخفيفًا عن كاهل المواطن السيناوي وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتًا إلي أن المعرض يضم جميع الأدوات المدرسية والكتابية والمكتبية والملابس المدرسية والاحذية والشنط وأن الأسعار في المعرض تقل عن مثيلاتها في المحال التجارية والأسواق بنسبة تصل الي 30%، مضيفًا أنه يشارك في المعرض 80 عارضا من التجار والشركات، حيث يستمر المعرض حتى 17 أكتوبر المقبل.

من جانبها شددت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على توفير باكية في المعرض للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.