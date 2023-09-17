دوري الأبطال.. بيراميدز يتعادل سلبًيا مع الجيش الرواندي في بداية مشواره الأفريقي

فرض فريق بيراميدز التعادل السلبي على مضيفه الجيش الرواندي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد بيلي كيجالي في العاصمة الرواندية في ذهاب دور الــ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الفريق السماوي قدما في الدور الثاني في انتظار الحسم بالفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب يوم 29 سبتمبر الجاري على ملعب الدفاع الجوي في أول مشاركة لنادي بيراميدز بدوري ابطال أفريقيا.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في ضربة بداية مشوار الفريق بدوري الأبطال.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي.

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.