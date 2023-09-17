مستشفيات قنا الجامعية تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

نظمت مستشفيات قنا الجامعية احتفالا تزامنا مع احتفالات منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة أحلام صبره مديرة إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة على اهمية هذه الفعالية في التأكيد على الدور الانساني لمهنة الطب وأهمية توفير اقصى درجات الرعاية للمريض والاهتمام بجودة المستشفيات واستيفاء معايير الجودة في مختلف مراحل العمل بالمستشفى

تضمنت الفعالية تكريم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة كما تم تكريم بعض العاملين من الطاقم الطبي والتمريض وإجراء توعية للمرضى.