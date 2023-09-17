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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفيات قنا الجامعية تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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 نظمت مستشفيات قنا الجامعية احتفالا تزامنا مع احتفالات منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت رعاية  الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة أحلام صبره مديرة إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة على اهمية هذه الفعالية في التأكيد على الدور الانساني لمهنة الطب وأهمية توفير اقصى درجات الرعاية للمريض والاهتمام بجودة المستشفيات واستيفاء معايير الجودة في مختلف مراحل العمل بالمستشفى

تضمنت الفعالية تكريم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة كما تم تكريم بعض العاملين من الطاقم الطبي والتمريض وإجراء توعية للمرضى.

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المستشفيات الجامعية اليوم العالمي لسلامة المرضى منظمة الصحة العالمية الطاقم الطبي عميد كلية الطب
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