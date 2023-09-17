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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بتخفيضات تصل لـ30%.. غرفة الإسكندرية تفتتح معرض "أهلاً مدارس"

معرض اهلا مدارس بالاسكندرية
معرض اهلا مدارس بالاسكندرية
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افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، معرض أهلاً مدارس 2023 ، اليوم الأحد بأرض كوتة، بحضور اللواء هشام حسني حسن رئيس أركان المنطقة الشمالية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم جميع احتياجات الطلاب في موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.
وأضاف أن التحفيضات تتراوح بين 20 و30% على المنتجات المعروضة، التي تلبي جميع احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي.
وأشار الوكيل إلى  أن هناك ٤٧٠ معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن ٣٠٠ سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، في إطار التضامن بين المجتمع المدني والقوات المسلحة والقطاعين العام والخاص.

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الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية - معرض أهلا مدارس إحتياجات الطلاب موسم المدارس أسعار تنافسية
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