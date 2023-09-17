رئيس لجنة الحكام: اختيار 48 مراقبا جديدا للدورى الجديد| فيديو وصور

تحدث فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطوير منظومة التحكيم قبل الموسم الجديد 2023- 2024.

وقال بيريرا، خلال المؤتمر الصحفي: عملنا علي مناقشة قوانين جديدة خاصة باللجنة، وأقيمت دورة تأهيلية للمراقبين وتم اختيار 48 مراقبا جديدا، مضيفًا تم اختيار 36 حكمًا إضافة إلى 7 حكام دوليين و52 حكما مساعدا للدوري الجديد.

وأضاف الإعلان عن قائمة محددة للحكام أمر طبيعي مثلما يقوم كل فريق بتحديد قائمته في الموسم، مؤكدًا أبذل قصاري جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم في مصر منذ وصولي خلال الشهور الماضية.

من هو فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصري؟

ووعد بتطوير التحكيم وسأبذل قصاري جهدي من أجل ذلك، وحزين من هجوم البعض علي، وكل مباريات الموسم الجديد سيديرها حكام مصريين.

مؤتمر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم

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