"التعاون الإسلامي" تشارك في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تشارك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تتصدر أنشطتها البحث عن إجراءات للتصدي لجرائم تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في مملكتي السويد والدانمارك.

وسيناقش الأمين العام للمنظمة حسين ابراهيم طه، مخاوف الدول الأعضاء في المنظمة، من خطورة تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ووزيري خارجية السويد والدنمارك.

وتأتي تحركات الأمانة العامة للمنظمة استمرارا لجهودها في حث الدول المعنية على اتخاذ مايلزم من تدابير للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية بذريعة حرية التعبير، بما يتماشى مع مخرجات الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في 31 يوليو 2023 واجتماع اللجنة التنفيذية في الثاني من يوليو 2023.