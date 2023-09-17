جمهوريون أمريكيون يطالبون بايدن بالإسراع فى تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز"

طالب 4 من نواب الكونجرس الأمريكي الجمهوريين عبر رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الإسراع في تسليم أوكرانيا نظام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز "، لأن التأخير "يضر بالأمن القومي الأمريكي وتوسيع نطاق هذا الصراع".

وقال نواب جمهوريون في الكونجرس، حسب ما نقله مجلس الشيوخ عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد إن المزيد من التأخير من جانب الإدارة الأمريكية في إرسال صواريخ أتاكمز إلى كييف "لن يؤدي إلى سوى الإضرار بمصالح الأمن القومي الأمريكي وإطالة أمد النزاع ".

وحث الجمهوريون بايدن في الخطاب المنشور عبر الإنترنت: "على النشر الفوري للنظام الصاروخي أتاكمز إم جي إم-140 في أوكرانيا، وقالوا إن المزيد من التأخير في هذا الأمر لن يؤدي إلّا إلى إلحاق المزيد من الضرر بمصالح الأمن القومي الأمريكي وإطالة أمد النزاع.

ويعتقد النواب أن توفير الصواريخ لكييف سيزيد من الإمكانات العسكرية لقوات كييف، ويقول المشرعون إنهم لا يحتاجون إلى سوى "جزء صغير من أنظمة أتاكمز المتوفرة عند الولايات المتحدة".

يشار إلى أن الصواريخ المذكورة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 300 كيلومتر عنها ووقع الرسالة المذكورة توم كوتون وروجر ويكر وليندسي جراهام وسوزان كولينز.

ولطالما أعرب المسؤولون الأوكرانيون عن حاجة جيشهم إلى أنظمة الصواريخ. وتشير الرسالة أيضًا إلى أن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وافقت بالإجماع على إرسال وزارة الدفاع الأمريكية صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا.