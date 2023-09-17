افتتاح معرض أهلًا مدارس بمدينة إسنا بمشاركة 25 عارضاً.. صور

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، معرض "أهلا مدارس" الكائن بشارع الصحة القديم بمنطقة شارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، لكافة المستلزمات والأدوات المدرسية المختلفة بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تزيد عن 30%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر.

شارك في الافتتاح، اللواء كرم العيادي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وعبد الرازق الصافي وكيل المديرية، والمهندس يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، ومنصور فرج خضري القشيري نائب أول رئيس الغرفة، وحسام عثمان عبود سكرتير عام الغرفة، وأحمد حمزة كشك نائب ثاني لرئيس الغرفة، والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ومحمود أبو الوفا مدير إدارة تموين إسنا، وأحمد طه مدير الرقابة التموينية بإسنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإقامة معارض "أهلا مدارس" في جميع مدن المحافظة، للمساهمة في توفير ملابس وأدوات مدرسية بسعر الجملة وخدمة المواطنين.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم العمل في التجهيزات لافتتاح فعاليات المعرض بالمحافظة، بمشاركة مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالأقصر، لإقامة المعارض في المناسبات لبيع السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المعرض يضم نحو 25 عارضا، ويحتوي على كل ما يخص مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط مدرسية وأحذية، وملابس وزى مدرسي، وملخصات دراسية، بالإضافة لجميع السلع الغذائية الإستراتيجية وكل ذلك بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري مع بداية العام الدراسي الجديد.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر خلال تفقده للمعرض على استمرار التخفيضات المقررة حتى نهاية المعرض، مؤكدا على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة في المناسبات المختلفة على مدار العام.

وقال المهندس يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية للأقصر، أن معرض "أهلا مدارس" يقام تحت إشراف الغرفة، ويشمل جميع مستلزمات المدارس، لافتًا إلى أنَّ الغرف التجارية واتحادها العام تنظم وتدعم هذه المعارض للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، مشيراً إلى إن هذا المعرض أعطى أفضلية في وضع أكبر نسبة تخفيضات على المستلزمات المدرسية تتخطى حاجز 40% مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية، وهذا نتيجة التسهيلات والتيسيرات التي قدمتها الدولة للتجار في المعرض الذي يضم جميع مستلزمات المدارس من ملابس وشنط وأدوات مكتبية وأحذية وزى مدرسي لكافة المراحل التعليمية.

افتتاح أهلا مدارس (1)

افتتاح أهلا مدارس (2)

افتتاح أهلا مدارس (3)

افتتاح أهلا مدارس (4)

افتتاح أهلا مدارس (5)

افتتاح أهلا مدارس (6)

افتتاح أهلا مدارس (7)

افتتاح أهلا مدارس (8)

افتتاح أهلا مدارس (9)

افتتاح أهلا مدارس (10)

افتتاح أهلا مدارس (11)

افتتاح أهلا مدارس (12)

افتتاح أهلا مدارس (13)

افتتاح أهلا مدارس (14)

افتتاح أهلا مدارس (15)

افتتاح أهلا مدارس (16)