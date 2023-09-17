دوري أبطال إفريقيا.. أسامة نبيه وجهاز المريخ السوداني يدعم بيراميدز أمام الجيش الرواندي

حرص الجهاز الفني المصري لفريق نادي المريخ السوداني بقيادة أسامة نبيه على دعم فريق نادي بيراميدز في مباراته أمام الجيش الرواندي في بداية مشواره بدوري الأبطال، على ملعب بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الخميس الرواندي في الرابعة من مساء اليوم الأحد ، بملعب بيلي كيجالي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد أسامة نبيه وجهازه الفني لدعم بيراميدز والتقى مع المهندس ممدوح عيد رئيس النادي والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات وباقي أفراد البعثة وتمنى التوفيق للفريق في مشواره بالبطولة القارية.

يذكر أن فريق المريخ السوداني يتواجد في كيجالي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري الأبطال.