"الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية" في ندوة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي.. صور

نظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة عن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية، تحدث فيها المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب.

تناول كامل، تعريف الحزب السياسي وأهدافه والمناخ المناسب للعمل الحزبي من حرية التنظيم وحرية التعبير والتجمع وإجراءات تضمن مبدأ التعددية بالإضافة لتكافؤ الفرص وغياب التمييز وإتاحة الوصول لوسائل الإعلام وإتاحة المجال للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتحدث الأمين العام للحزب عن الحياة الحزبية في مصر منذ 52 وما أضافته ثورة 25 يناير للحياة الحزبية.

كما تناول البرلماني السابق الانتخابات الرئاسية المصرية والانتقال من مرحلة الاستفتاء إلى مرحلة الانتخاب والتجارب المميزة بها: تجربة أيمن نور 2005، حمدين صباحي 2012/ 2014 كما عرض موقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات الرئاسية 2012، 2014، 2018، ثم موقفه الحالي من انتخابات 2024 والمتغيرات التي أثرت فيه والضمانات التي طالب بها الحزب للمشاركة والتي تضمنها بيان 23/ 7 وتضمنتها الوثيقة المقدمة لمجلس أمناء الحوار.

واختتم كامل، حديثه بتوضيح مفهوم الالتزام الحزبي والطرق المختلفة في التعبير عنه.

شهدت الندوة إقبالا كبيرا من قيادات وأعضاء الحزب الذين شاركوا في النقاش حول موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية القادمة واستعداده لانتخابات 2030.

حضر الندوة النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب، وعدد من قيادات وأمناء الحزب بالأمانات المركزية والجغرافية وقيادات اتحاد الشباب.