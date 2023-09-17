وزارة العمل: مديرية بورسعيد شاركت في "100 يوم صحة".. صور

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، شاركت فى إطلاق مبادرة 100 يوم صحة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والتى بدأت فى شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية افينا ، وبيراميدز لصناعة الإطارات، بالإضافة إلى تنظيم زيارة تفقدية لأقسام الإنتاج بالشركتين لتعزيز علاقات العمل وضمان استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج ، بما يساهم فى دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية التي تحقق زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف القطاعات وضمان توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، للحفاظ على صحة وسلامة العمال وتوفير كل السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، انه استقبله خلال افتتاح المبادرة عبده شعبان رئيس مجلس إدارة شركة افينا، والذى أفاد أن الشركة رائدة في صناعة المنتجات الكهربائية في الشرق الأوسط ويرجع ذلك الى حرصها الدائم على تطوير المنتجات واستحداث التصميمات الابداعية وإيمانها بأن مبادرات العمل الابتكاري هي مفتاح التميز والوصول إلى العالمية ، كما تقوم الشركة بتصدير كافة منتجاتها إلى عملائها حول العالم وتطبق نظام مراقبة الجودة واتباع الطرق الانتاجية الابداعية والخبرة من أجل جودة ممتازة وثابتة .

وذكر ابراهيم جودة رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لصناعة الإطارات أن المصنع ينتج الكاوتش بأيادي مصرية 100% دون الاعتماد على عنصر أجنبي في عملية الإنتاج ، أما المطاط الصناعي فيعيد صناعته بنفسه من خلال تدوير الإطارات المتهالكة، في إطار الحرص على الحفاظ على البيئة.وتطرح الشركة حاليًا أنواع عديدة من إطارات المركبات، ومنها إطارات الدراجات النارية، التروسيكل، الموتوسيكل، والسوزوكي وتصدر منتجاتها للخارج.

يذكر أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، وتشمل المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة المرأة و الكشف المبكر، وتأتي الزيارة استكمالا لتنفيذ المبادرة بـ 20 شركة بالمنطقة الحرة بالاستثمار وهى : شركة لوتس للملابس الجاهزة ، سبأ العالمية و النهر الخالد ، بلازا ، المتحدة ، دولفين ، النيل ، نيو ستار ، جي إن تي ، سي ار اس ، يوروتكس ، سكاي تكس ، بلوبيرد ، التوفيقي ، المصرية ، ترانس افريكا ، بودا جينز ، هاي فاشون ، هاي تك ، سمارت ، وجرى خلالها الكشف على عدد 3600 عاملة داخل أماكن العمل وتوعيتهم بالصحة الإنجابية والكشف المبكر عن الأورام .

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