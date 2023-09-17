إزالة 130 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (مغاغة - بنى مزار- مطاى)، اليو الأحد من إزالة 86 حالة تعد علي الأرض الزراعية منها 31 حالة تعد بمركز مغاغة بقريتي (أبا – طنبدى) وحى شرق المدينة، و32 حالة تعد في بني مزار بقري (أبو جرج – بنى صامت – أشروبة) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و23 حالة تعد بقطاع منبال وأبو عزيز وبردنوها وحلوة وحي غرب المدينة بمركز مطاي، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز (سمالوط -المنيا - ديرمواس)، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 44 حالة تعد، منها 23 حالة تعد بالبناء المخالف بقري (شوشه - قلوصنا - العزيمة) وحي شرق وغرب وشمال المدينة بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى ( طوخ الخيل – تله – صفط الخمار – البرجاية – دمشير – بنى محمد سلطان)، وإزالة حالتي تعد على الأرض الزراعية بمركز ديرمواس بقريتى بنى حرام وسيسكو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



f6a8951a-d5ee-4cbb-8519-5fed89d533c8

f8619d7f-2ffc-482e-acb6-5952fbd59a43

556880ee-2bf3-4193-b39b-d1f559e30b76

fb30104d-419c-4667-81d1-b4428d8515bc

e9631813-5228-4085-8ea6-722e4666759e

633adadb-25f9-48a6-9de6-b4fc0c90bfcb

18b05e29-d608-46e6-9bc1-66c98ce88240