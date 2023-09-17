محافظ مطروح يفتتح معرض “أهلا مدرستي” بتخفيضات من 30 إلى 40%

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، معرض “أهلا مدرستي” للأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات من ٣٠ إلى ٤٠% الذى نظمته الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم، بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات.

بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وجمال قنديل مدير التعليم العام، ومجدى المنشاوى مدير إدارة مطروح التعليمية، وإيمان عبدالفتاح مدير الوحدة المنتجة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، بالتخفيف عن أعباء المواطنين وتوفير مزيد من احتياجاتهم بأسعار مخفضة خاصة مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي.

وخلال تفقد محافظ مطروح للمعرض وجه بتذليل كافة العقبات مع مد فترة المعرض بما يحقق مزيد من التيسيرات للأهالي والتخفيف عنهم وتشجيع العارضين، حيث يأتى افتتاح المعرض بالتنسيق بين جهود محافظة مطروح ومديرية التربية والتعليم؛ لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بسعر الجملة بتخفيض من ٣٠ إلى ٤٠ % من خلال ٢٥ عارضا بداية من العاشرة صباحا حتى نهاية اليوم، مع الإعلان عنه وبما يوفر مزيد من الدخل الاقتصادي للعارضين.

محافظ مطروح يفتتح معرض “أهلا مدرستي” بتخفيضات من ٣٠ إلى ٤٠%

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