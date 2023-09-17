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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اندلاع حريق ضخم في برج شركة النيل للبترول بالسودان

حريق شركة النيل
حريق شركة النيل للبترول
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أفاد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، في نبأٍ عاجل على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، باشتعال حريق ضخم في برج شركة النيل للبترول (وسط الخرطوم)، جراء الاشتباكات المتواصلة بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأضاف "إبراهيم"، اليوم الأحد، أن الجيش السوداني يهاجم مجموعة من ميليشيا الدعم السريع شرقي الأبيض، ومُسيّرة للجيش تستهدف ميليشيا الدعم السريع بالقادسية شرقي النيل.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

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الخرطوم شركة النيل للبترول حريق قوات الجيش الدعم السريع
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