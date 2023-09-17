فيديو.. قصي حاتم يطرح أغنية "شعندي غيرك"

طرح الفنان العراقي قصي حاتم، نجم برنامج "ذا فويس" أغنية جديدة بعنوان "شعندي غيرك" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يتعاون قصي في كلماتها مع الشاعر حيدر الأسير، ومع الملحن عبدالله الهميم في تلحين الأغنية وتوزيعها موسيقيا، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس إحسان صادقي.

ويقول قصي حاتم في مقدمة كلمات أغنية "شعندي غيرك":

شعندي غيرك .. يافرح عيني وبجيها

شعندي غيرك.. ماليها انت دنيتي

شلون اغيرك .. ميال گلبي بس الك

نبرة صوتك احلى نبره .. تگول اسمي

لك في قلبي .. مملكة حب وغرام

وبين نبضي.. بيتك وغمض ونام

الله يدري .. عافيتي يمك والأمان

كلشي وانت وياي احبه .. حتى حزني".



https://youtu.be/34LPbDRBUoo?si=u9kMDBw_INJSgiso