وكيل "عربية النواب": قرارات الرئيس لقيت ارتياحا كبيرا من المصريين

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار إعفاءات ضريبية وزيادة علاوة غلاء المعيشية وغيرها من القرارات الأخرى لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين بأنها بمثابة ضربة معلم، معتبراً هذه القرارات بمثابة دليل قاطع على الانحياز والدعم المستمرين من القيادة السياسية للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم.

وقال "أباظة" في بيان له أصدره اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية والجريئة والتى جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن هذه القرارات لقيت ارتياحاً كبيراً من المصريين، مطالباً من الحكومة سرعة تنفيذها مع احكام الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع أسعار السلع بدون أى مبرر.